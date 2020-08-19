Polis, toplumdaki herkesi korumak için yürürlükte olan ve saygı duyulması gerektiği belirtilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarının Cumartesi günü gerçekleşen ev partisinde açık bir şekilde ihlal edildiğine dikkat çekerek, "bencilce ihlallerin" hoş görülmeyeceğini ifade etti.

Öte yandan İngiltere'de Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesine rağmen, kısıtlamalar Manchester'da ve ülkenin bazı bölgelerinde devam ediyor. İngiltere'deki son güncel verilere göre koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 381 olarak güncellenirken, ülkedeki toplam vaka sayısı ise 320 bini aştı