Koronavirüste aşı savaşları! Hangi ülke ne zaman çıkaracak?

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 784 bin 653 kişi öldü.
Vaka sayısı dünya genelinde 22 milyon 322 bin 205'e çıkarken, virüs saptanan 15 milyon 62 bin 975 kişi sağlığına kavuştu.
Dünyada tedavisi süren 6 milyon 474 bin 577 aktif vaka bulunuyor.
En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 656 bin 204 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 175 bin 87 kişi hayatını kaybetti.
Dünya koronavirüsü durdurmak gece gündüz çalışırken birçok ülkeden gelen aşı açıklamaları kafaları karıştırdı. Sadece açıklamaların geldiği bu dönemde koronavirüsten dünya aşıyı hangi ülkenin ne zaman çıkaracağını merak ediyor.
KORONAVİRÜS AŞISINI HANGİ ÜLKE NE ZAMAN ÇIKARACAK?
Rusya'nın 'koronavirüs aşısını bulduk' açıklamaları dünyayı umutlandırırken bir haber de Avustralya'dan geldi. Avustralya'nın İsveç-Britanya merkezli AstraZeneca şirketi ile anlaşmaya vardığını açıklayan Başbakan Scott Morrison, böylelikle ilaç devinin Britanya'nın Oxford Üniversitesi ile birlikte geliştirdiği potansiyel aşıya erişim sağladıklarını duyurdu.
Avustralya Başbakanı, başarı vaat eden potansiyel aşının üretimine geçeceklerini ve tüm nüfusa bedava ulaşmasını sağlayacaklarını söyledi.
'25 MİLYON AVUSTRALYALI İÇİN BEDAVA HALE GETİRECEĞİZ'
"Oxford aşısı dünya çapında geliştirilenler içinde en ileri düzeydeki ve en başarı vaat edeni. Bu anlaşmayla her Avustralyalının aşıya erken erişimini garanti altına aldık" diyen Morrison, şöyle devam etti:
"Eğer aşının başarılı olduğu kanıtlanırsa, biz kendimiz üreteceğiz, tedarik edeceğiz ve 25 milyon Avustralyalı için bedava hale getireceğiz."
'3. AŞAMADA BULUNAN 5 AŞIDAN BİRİ'
Küresel çapta geliştirilen ve insan üzerinde klinik deneylerin üçüncü aşamasında bulunan 5 aşıdan biri olan Oxford aşısından araştırmacılar yıl sonunda sonuç almayı umuyor.
100 MİLYON İĞNE VE ŞIRINGA İÇİN ANLAŞMA
AstraZeneca ile aşı maliyeti konusunda nihai anlaşmaya henüz varılmazken, aşının yerel üreticisi de daha belirlenmedi.
Ancak ABD'li tıp teknolojisi şirketi Becton Dickinson ile aşılamada kullanılacak 100 milyon iğne ve şırınga alımı için 18 milyon ABD doları değerinde anlaşma imzalandı.
AstraZeneca, ABD, Avrupa ülkeleri ve Brezilya ile de aşı anlaşmaları yaptı.
YOKSUL ÜLKELER İÇİN HİNDİSTAN ÜRETECEK
Ayrıca küresel sağlık için kamu-özel ortaklığındaki Gavi Aşı İttifakı ile varılan anlaşma da Hindistan'ın Oxford aşısının üretimine geçmesini ve 57 dar ve orta gelirli ülkeye dağıtmasını öngörüyor.
ABD, genelde Batı ülkelerindeki laboratuvarlarda geliştirilen aşıların ilk nakliyatlarını almak için anlaşma sağlamış durumda.
RUSYA AŞISINI TESCİLLEMİŞTİ
11 Ağustos'ta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıklamıştı. Böylece Rusya, koronavirüs aşısını tescilleyen ilk ülke olmuştu. Ancak aşı çalışmalarının başında olan yetkili bir ismin istifası gündeme bomba gibi düşmüştü. Yetkili isim aşının daha henüz tamamlanmadan duyurulduğunu söylemiş bir diğer uzman isim ise söz konusu aşının koronavirüsü daha çok yayabileceğini ifade etmişti.
VAKA SAYISI 250 BİNİ AŞAN ÜLKELER
ABD'ye ek olarak vaka sayıları 250 bini geçen ülkeler şöyle:
"Brezilya (3 milyon 411 bin 872), Hindistan (2 milyon 768 bin 670), Rusya (937 bin 321), Güney Afrika (592 bin 144), Peru (549 bin 321), Meksika (531 bin 239), Kolombiya (489 bin 122), Şili (388 bin 855), İspanya (384 bin 270), İran (347 bin 835), İngiltere (320 bin 286), Arjantin (305 bin 966), Suudi Arabistan (301 bin 323), Pakistan (290 bin 445), Bangladeş (282 bin 344), İtalya (254 bin 636) ve Türkiye (251 bin 805)."
ABD'nin haricinde ölü sayısı 10 bini geçen ülkeler ise şu şekilde sıralandı:
"Brezilya (110 bin 19), Meksika (57 bin 774), Hindistan (53 bin 26), İngiltere (41 bin 381), İtalya (35 bin 405), Fransa (30 bin 451), İspanya (28 bin 670), Peru (26 bin 658), İran (19 bin 972), Rusya (15 bin 989), Kolombiya (15 bin 619), Güney Afrika (12 bin 264) ve Şili (10 bin 546)."