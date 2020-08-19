Koronavirüste aşı savaşları! Hangi ülke ne zaman çıkaracak?

"Eğer aşının başarılı olduğu kanıtlanırsa, biz kendimiz üreteceğiz, tedarik edeceğiz ve 25 milyon Avustralyalı için bedava hale getireceğiz."

'3. AŞAMADA BULUNAN 5 AŞIDAN BİRİ'

Küresel çapta geliştirilen ve insan üzerinde klinik deneylerin üçüncü aşamasında bulunan 5 aşıdan biri olan Oxford aşısından araştırmacılar yıl sonunda sonuç almayı umuyor.

100 MİLYON İĞNE VE ŞIRINGA İÇİN ANLAŞMA

AstraZeneca ile aşı maliyeti konusunda nihai anlaşmaya henüz varılmazken, aşının yerel üreticisi de daha belirlenmedi.

Ancak ABD'li tıp teknolojisi şirketi Becton Dickinson ile aşılamada kullanılacak 100 milyon iğne ve şırınga alımı için 18 milyon ABD doları değerinde anlaşma imzalandı.

AstraZeneca, ABD, Avrupa ülkeleri ve Brezilya ile de aşı anlaşmaları yaptı.