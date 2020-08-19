Koronavirüs salgınında son 24 saatte ne yaşandı?

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de, virüsün bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 673 bine çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 175 bin 686 oldu. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 32 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" konumundaki Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 418 bine, can kaybı ise 110 bin 171'e yükseldi. İyileşen sayısı ise 2 milyon 554 bin olarak açıklandı.

Hindistan'daki vaka sayısı 2 milyon 835 bini aşarken, can kaybı 53 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 96 bine çıktı.

Belçikalı hükümet yetkilileri, seyahat kısıtlamaları kapsamında "kırmızı bölge" ilan edilen ülkelerden gelenlere, Kovid-19 testi yaptırmamaları halinde 4 bin avroya kadar para cezası verileceğini açıkladı.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla birlikte yetişkinlerde depresyon vakalarının iki kat arttığı bildirildi.

Portekiz'de Kovid-19 teşhisi konulan ve başka patolojik hastalıkları da bulunan 4 aylık bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.