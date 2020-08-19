



"AB YAPTIRIM UYGULAYACAK"

Bildiride AB'nin Belarus'a yönelik yaptırım uygulayacağı da bildirildi. Söz konusu durum ile ilgili, "AB, kısa süre içinde şiddet, baskı ve seçim sonuçlarının tahrif edilmesinden sorumlu önemli sayıda kişiye yaptırım uygulayacak" ifadeleri kullanıldı.



Belarus yönetimine yeniden çağrıda bulunulan bildiride, "Belarus yetkililerini şiddete son vererek, gerginliği azaltarak ve kapsayıcı bir ulusal diyalog yoluyla krizden çıkmanın bir yolunu bulmaya çağırıyoruz. Yalnızca bağımsız ve özgür medya ve güçlü bir sivil toplum tarafından desteklenen barışçıl ve demokratik bir süreç sürdürülebilir çözümler sağlayabilir" denildi.

