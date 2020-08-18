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    • 18.08.2020 12:03
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    'deki hezimeti yazdı: istediğini aldı

    haberi... ve arasındaki krizini, çarpıcı manşetlerle ele aldı. Ülkenin en çok okunan gazetesi, "Türkiye istediğini aldı" dedi.

    Türkiye istediğini aldı

    "Türkiye istediğini aldı. Yunanistan uluslararası baskı ile karşı karşıya." 'ın en yüksek tirajlı gazetesi 'da yayınlanan bir köşe yazısında yer aldı bu yorumlar. krizinden 'nin kazançlı çıktığını yazdı. Gazetede yer alan bir yorumda, "Avrupa Birliği'nin dayanışmasının özlü olmadığı anlaşıldı" denildi. Bir yanda Amerika ve 'nin Türkiye'yle diyaloğu öğütlemesi, diğer yandan Fransa ve BAE'nin anlaşmazlıktan yana olan tavrı karşısında Yunanistan'ın uluslararası baskı ile karşı karşıya olduğu söylendi.

    "Yunan hükümeti, Türkiye ile tek anlaşmazlık konusu olduğunu söylüyor" denildi. Ege ve 'de deniz yetki sınırlarının belirlenmesinin Yunanistan'ın arzusu olduğu vurgulandı. "Böyle bir şey mümkün değil" ifadesi kullanıldı.

    Almanya Başbakanı Merkel'in girişimiyle 23-28 Ağustos'ta yapılması planlanan görüşmeler hatırlatarak, "Türkiye müzakere masasına sorunlar listesi ile gelecek" denildi.

    "Türkiye, Almanya'nın işbirliği ile geniş kapsamlı bir diyalog için diretecek" yorumu da yer aldı. "Eğer Yunanistan diyaloğu kabul etmezse Türkiye sorumlusu Yunanistan diyerek masadan kalkacak ve tekrar çatışma ortamına dönecek" öngörüsü dikkat çekti. "O zaman da bütün baskılar Atina'nın üzerinde toplanacak" denildi.

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