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    • Dünya
    • 19.08.2020 00:33
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    • 19.08.2020 00:33
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    'nin 'ye giden yolcu uçağı yön değiştirdi

    Türk Hava Yolları'nın () 'dan 'nin başkenti Bamako'ya gitmek üzere akşam saatlerinden havalanan uçağı, Mali'deki askeri darbe girişimi nedeniyle 'nın tüm uçuşlara kapatılmasının ardından 'e yönlendirildiği bildirildi.

    THY'nin Mali'ye giden yolcu uçağı...

    'nin TK-543 sefer sayılı -Bamako uçuşunu yapan uçağı, 18.20 sıralarında İstanbul Havalimanı'ndan havalandı. Edinilen bilgilere göre, uçağın havalanmasının ardından 'deki askeri darbe nedeniyle Airport 'nın tüm uçuşlara kapatıldığı bilgisi kokpit ekibine ulaştı.

    İSTANBUL'A DÖNÜŞ SEFERİ DE NİJER'DEN

    Bunun üzerine yoluna devam eden uçağın 'in başkenti Niamey Havalimanı'na yönlendirilmesine karar verildi. THY uçağının dönüş planlamasının da yine Niamey'den gerçekleşeceği öğrenildi.

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