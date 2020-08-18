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    • 18.08.2020 10:50
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    Son dakika: Enerji Bakanı Alexander Novak’ın koranavirüs testi pozitif çıktı

    Son dakika haberine göre Enerji Bakanı Alexander Novak'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. 'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Rus bakanın koranavirüs testi pozitif çıktı

    Başbakanı Mikhail Mişustin, salı günü yaptığı açıklamada, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını söyledi.

    Katıldığı bir toplantıda konuşan Mişustin, "Maalesef, Alexander Novak koronavirüse yakalandı. Tüm kalbimizle bir an önce iyileşmesini diliyoruz" dedi.

    Rusya 'na göre; Kovid-19 semptomlarını az gösteriyor ve kendini iyi hissediyor. Rus bakanın yarın video konferans yoluyla toplantısına katılması bekleniyor.

    Rusya, dünyada ilk Kovid-19 aşısını tescil eden ülke olmuştu. Rusya , üretimine başlanan ve "Sputnik V" adı verilen aşının, gerekli tüm kontrollerden geçtiği ve virüse karşı bağışıklık oluşturduğunu açıklamıştı.

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