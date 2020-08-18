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    • 18.08.2020 15:04
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    Son dakika: Rasulayn'da 'nun kontrol noktasına terör saldırısı: 3 kişi hayatını kaybetti

    Son dakika haberine göre, 'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki Rasulayn ilçesinde, Suriye Milli Ordusu'nun () kontrol noktasına bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti.

    Rasulayn'da kontrol noktasına terör saldırısı

    ile teröristlerden temizlenen Rasulayn ilçesinin batısındaki Mebruke beldesinde 'ya ait kontrol noktası yakınında bombalı bir araç infilak etti.

    Terör saldırısı sonucu 2 SMO askeri ile aracına bilgisi olmadan bomba yerleştirilen kişi olay yerinde yaşamını yitirdi.

    Patlamada yaralananlar ilçedeki hastanelere sevk edildi.

    Saldırıyla ilgili inceleme başlatan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    'nin kuzeyindeki Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

    SMO'ya bağlı güvenlik güçleri ile Milli İstihbarat Teşkilat (MİT) ekiplerinin ortak çalışmaları sonucunda bu ay Mebruke ve Sluk beldelerinde 3 terör saldırısı önlenmişti.

    YPG/PKK, işgalini sürdürdüğü Ayn İsa ve Tel Temır bölgelerinden sık sık Rasulayn ve sivil yerleşimlerini hedef alarak terör saldırıları düzenliyor.

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