Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.08.2020 16:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2020 16:15
    ABONE OL

    Son dakika: 'de askeri darbe: Bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonuldu

    Son dakika haberine göre, Bir süredir siyasi krizle mücadele eden 'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddia edildi. Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.


    Bir süredir siyasi krizle mücadele eden 'de, başkent Bamako yakınlarındaki bir garnizondan silah sesleri duyulduğu ve bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu iddia edildi.

    Yerel basında görgü tanıklarına dayandırılan haberlere göre, Bamako'ya 15 kilometre mesafedeki Kati garnizonunda sabah saatlerinden bu yana hareketlilik yaşanıyor.


    YÜKSEK RÜTBELİ ASKERLERİN ALIKONULDUĞU İLERİ SÜRÜLDÜ
    Garnizondan bir süredir silah sesleri duyulduğu ve bazı yüksek rütbeli askerlerin alıkonulduğu öne sürüldü.

    Bunun yanında bazı bakanların da yine bir kısım askerler tarafından alıkonulduğuna dair iddialar bulunuyor.

    Ülkede mayıs ayından bu yana muhalif gruplar, Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita karşıtı eylemler düzenliyordu.

    Muhalif gruplar, eylemlerini sıkılaştıracağını açıklamış, Keita istifa etmeden geri adım atmayacaklarını duyurmuştu.

    Haberler Dünya Son dakika: Mali'de askeri darbe: Bazı bakanlarla yüksek rütbeli askerlerin alıkonuldu
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri