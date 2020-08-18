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    • 18.08.2020 11:37
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    • 18.08.2020 11:37
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    Son dakika: 'de 6,7 büyüklüğünde

    ABD Jeolojik (USGS), 'de merkez üssü Masbate kentinin 60 kilometre güneydoğu açıklarında olan in yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

    Filipinler'de 6,7 büyüklüğünde deprem

    'in Bicol bölgesinde meydana gelen 6,7 büyüklüğündeki de 1 kişi hayatını kaybetti.

    ABD Jeolojik (USGS), merkez üssü Masbate kentinin 60 kilometre güneydoğu açıklarında olan depremin yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedildiğini açıkladı.

    Masbate'de görevli yetkililerden Rino Revalo yerel medyaya yaptığı açıklamada, depremde en az 1 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını, birçok bina, yol ve köprünün hasar gördüğünü belirtti.

    Revalo, Masbate'de emekli bir polisin yaşamını yitirdiğini ifade etti.

    Depremin ardından enkaz altında kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını söyleyen Revalo, halka zarar gören yapılara dönmemeleri çağrısı yaptı.

    Deprem sonrası tsunami alarmı verilmedi.

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