Endonezya'nın batısında yer alan Bengkulu eyaletinde 6,9 ve 6,8 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Bengkulu'nun 169 kilometre güneybatı açıklarında olan ilk depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.08.19 05:01:29 36.9448 27.7462 8.4 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.18 23:57:38 38.7230 43.1073 5.0 -.- 2.9 -.- VAN GOLU İlksel
2020.08.18 22:16:08 38.6710 26.6263 8.1 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.08.18 22:05:51 38.3920 39.2458 7.8 -.- 2.1 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.18 20:24:59 39.3163 40.3193 5.0 -.- 3.5 3.5 KIGI (BINGOL) İlksel
2020.08.18 18:21:19 40.9490 42.8957 5.5 -.- 3.2 3.0 CALABAS-(ARDAHAN) İlksel
2020.08.18 16:24:57 38.2457 38.7172 16.0 -.- 2.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.18 15:53:28 38.4968 39.5800 12.1 -.- 1.6 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.08.18 15:25:45 41.0283 33.3548 4.1 -.- 3.1 3.2 KARACIK-ARAC (KASTAMONU) İlksel
2020.08.18 15:23:35 37.0435 27.4077 0.0 -.- 1.3 -.- KONACIK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.08.18 14:49:46 40.8430 27.6702 5.3 -.- 1.3 -.- TEKIRDAG ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.08.18 14:25:31 38.5435 26.7127 9.2 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.08.18 13:49:32 40.1615 31.8167 5.5 -.- 2.1 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel
Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), merkez üssü eyaletin başkenti Bengkulu'nun 169 kilometre güneybatı açıklarında olan ilk depremin, yerin 10 kilometre altında kaydedildiğini açıkladı.
YERİN 11 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ
BMKG, Kuzey Bengkulu bölgesinin 78 kilometre güneybatı açıklarında olan 6,8 büyüklüğündeki ikinci depremin ise yerin 11 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.
İlk belirlemelere göre şu ana kadar yaralanan ve can kaybının olmadığı iki deprem sonrası tsunami uyarısı yapılmadı.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2020.08.19 05:01:29 36.9448 27.7462 8.4 -.- 2.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2020.08.18 23:57:38 38.7230 43.1073 5.0 -.- 2.9 -.- VAN GOLU İlksel
2020.08.18 22:16:08 38.6710 26.6263 8.1 -.- 2.4 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.08.18 22:05:51 38.3920 39.2458 7.8 -.- 2.1 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2020.08.18 20:24:59 39.3163 40.3193 5.0 -.- 3.5 3.5 KIGI (BINGOL) İlksel
2020.08.18 18:21:19 40.9490 42.8957 5.5 -.- 3.2 3.0 CALABAS-(ARDAHAN) İlksel
2020.08.18 16:24:57 38.2457 38.7172 16.0 -.- 2.1 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2020.08.18 15:53:28 38.4968 39.5800 12.1 -.- 1.6 -.- GEZIN-MADEN (ELAZIG) İlksel
2020.08.18 15:25:45 41.0283 33.3548 4.1 -.- 3.1 3.2 KARACIK-ARAC (KASTAMONU) İlksel
2020.08.18 15:23:35 37.0435 27.4077 0.0 -.- 1.3 -.- KONACIK-BODRUM (MUGLA) İlksel
2020.08.18 14:49:46 40.8430 27.6702 5.3 -.- 1.3 -.- TEKIRDAG ACIKLARI (MARMARA DENIZI) İlksel
2020.08.18 14:25:31 38.5435 26.7127 9.2 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2020.08.18 13:49:32 40.1615 31.8167 5.5 -.- 2.1 -.- KUYUCAK-BEYPAZARI (ANKARA) İlksel