BM'nin resmi internet sayfasında yer alan açıklamada, Genel Sekreter Guterres'in ''Mali Cumhurbaşkanı Keita derhal ve koşulsuz serbest bırakılmalı.'' ifadesine yer verildi.

BM Genel Sekreteri Sözcülüğü Ofisi'nden daha önce yapılan yazılı açıklamada da Mali'deki barışı koruma misyonu, barış gücü MINUSMA ve Genel Sekreter dahil, BM Genel Merkezi'nin Mali'deki durumu çok yakından takip ettiğine değinilmiş, "Genel Sekreter Antonio Guterres tüm Mali halkını ülkenin demokratik kurumlarının bütünlüğünü korumaya çağırıyor.'' değerlendirmesine yer verilmişti.

MALİ'DEKİ ASKERİ DARBE GİRİŞİMİ

Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki bir garnizondan sabah saatlerinde silah sesleri duyulmuş ve askeri araçların başkente ilerlediği öğrenildi. Ordunun 2 gruba ayrıldığı, darbeci askerlerin yanı sıra Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın emriyle hareket edenlerin de olduğu belirtildi.

Meclis Başkanı Moussa Timbine, Ekonomi ve Finans Bakanı Abdoulaye Daffe ve Dışişleri Bakanı Tieble Drame'nin alıkonulduğu belirtilmişti. Keita'ya sadık olduğu bilinen Genelkurmay Başkanı Tieble Drame, Başbakan Boubou Cisse ve Cumhurbaşkanı Keita'nın oğlu Karim Keita'nın da askerlerin elinde olduğu iddia edildi.

Cumhurbaşkanı Keita, yerel saatle 16.30 civarında darbeci askerler tarafından Bamako'daki konutundan alındı. Keita'nın nereye götürüldüğü ise henüz bilinmiyor.