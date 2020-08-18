AVRUPA'DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

İtalya'da toplam vaka sayısı 254 bin 235 olarak belirtilirken; toplam ölü sayısı ise 35 bin 400 olarak açıklandı. Almanya'da şu ana kadar 226 bin 686 kişinin enfekte olduğu, toplamda 9 bin 296 kişinin de hayatını kaybettiği belirtildi. Toplamda 9 bin 939 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği Belçika'da ise şu ana kadar 78 bin 534 kişinin enfekte olduğu açıklandı.