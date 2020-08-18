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    • 18.08.2020 21:17
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    'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü

    'nin kentinde 'ya ait olduğu öne sürülen 2 (İHA) düştü.Yükselen dumanlar sınırındaki mahallelerden de görüldü. Ağaçlık alan düşen İHA'nın enkazı başında toplanan vatandaşlar, naralar attı.

    'in kuzeyinde ve Salqin kasabasında 2 Rus keşif uçağı düşürüldü.

    Düşürülen uçaklardan biri alev alev yandı. Uçakların vurulma anı, düşüşü ve enkazının yanma görüntüleri bölgede yaşayanlar tarafından kaydedildi.

    Öte yandan 'de Esad rejimine destek veren Rus savaş uçakları, bugün İdlib'in farklı bölgelerine hava saldırıları düzenledi.

    10'DAN FAZLA HAVA SALDIRISI
    Sivil savunma yetkilileri, Rus savaş uçaklarının İdlib'in kuzeybatısındaki mülteci kampının bulunduğu Harbanoş kasabasının batı bölgelerine ve Şeyh Bahr bölgesinin çevresindeki dağlık bölgelerine 10'dan fazla hava saldırısı düzenlediğini açıklamıştı.

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