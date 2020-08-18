Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle şu ana kadar 22 milyon 122 bini aşkın kişinin enfekte oldu, 778 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

BAĞIŞIKLIK YÜZDE 10'DAN AZ

Diğer taraftan, DSÖ'den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada corona virüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10'undan daha azında oluştuğunu söylemişti.