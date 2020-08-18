Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 18.08.2020 22:47
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.08.2020 22:49
    ABONE OL

    'nden dünyaya ! Koronavirüsle benzerlik gösteriyor

    Sonbaharın yaklaşmasıyla beraber artacak grip salgınına ilişkin 'nden geldi. Yapılan uyarıda grip salgınının koronavirüsle benzer özellikler gösterdiği ve bu sebeple herkesin grip aşısı olması gerektiği belirtildi.

    DSÖ'den dünyaya kritik uyarı!

    Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) baş danışmanlarından Bruce Aylward, sonbaharda yeni tip koronavirüsle hemen hemen aynı semptomlara sahip olan grip hastalığının önüne geçilmesi için dünyaya geniş kapsamlı bir aşılama çağrısı yaptı.

    Bu şekilde "yüksek ateş", "öksürük" ve "yorgunluk" gibi ortak belirtilere sahip olan iki hastalığın birbirinden ayırt edilerek hastanelerde oluşacak doluluğun önüne geçilmesi hedefleniyor.

    Öte yandan, dünya genelinde yeni tip corona virüs nedeniyle şu ana kadar 22 milyon 122 bini aşkın kişinin enfekte oldu, 778 bin kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

    BAĞIŞIKLIK YÜZDE 10'DAN AZ
    Diğer taraftan, DSÖ'den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada corona virüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10'undan daha azında oluştuğunu söylemişti.
    Haberler Dünya Dünya Sağlık Örgütü'nden dünyaya kritik uyarı! Koronavirüsle benzerlik gösteriyor
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri