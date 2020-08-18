Darbeci Halife Hafter'e bağlı "Petrol Tesisleri Muhafızları" adlı milis grubunun lideri Naci el-Mağribi'nin yaptığı açıklamaya göre, "Hafter, Libyalıların hayatın pek çok alanında yaşadığı sıkıntıların sona erdirilmesi ve petrol üretimi ile ihracatının yapıldığı tesislerin altyapısının korunması için liman ve tesislerin yeniden açılması talimatı" verdi.

Açıklamanın ardından ülkede dolar kuru Libya dinarı karşısında 6,60 seviyesinden 5,85 seviyesine kadar geriledi.

Libya'nın petrol rezervlerinin yüzde 80'inden fazlasına ev sahipliği yapan doğu bölgelerini işgal altında tutan Hafter, petrolü Birleşmiş Milletler nezdinde tanınan meşru Libya hükümetine karşı siyasi koz olarak kullanmak için 18 Ocak'tan bu yana liman ve tesisleri kapalı tutuyordu.