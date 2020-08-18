Avrupa Birliği, Mali'deki darbe girişimini kınadı

Borrell, Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita yönetimine karşı düzenlenen darbe girişimi hakkında yaptığı yazılı açıklamada, ülkede aylardır süren sosyal ve siyasi krize bu tür girişimlerle karşılık verilemeyeceğini belirtti.

Mali'deki taraflara diyalog çağrısı yapan Borrell, AB'nin Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğunun (ECOWAS) ara buluculuğuna tam destek verdiğini ifade etti.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel de daha önceki açıklamasında, Mali'deki gelişmeleri yakından takip ettiklerini, darbenin hiçbir krize çözüm olamayacağını belirtmişti.