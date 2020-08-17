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    • 17.08.2020 16:48
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    'nin '' hamlesi Rum liderinin gözünü korkuttu!

    'nin ve 'nin 46 yıldır kapalı olan 'ı yeniden açma hamlesi Rum Lideri Anastasiadis'in kusu oldu. Küstah açıklamalarda bulunan , "Maraş konusu, Türkiye'nin Avrupa sürecini sekteye uğratır" dedi.

    Türkiye'nin hamlesi Rum liderinin gözünü korkuttu!

    'ın liderliğinde 'de tüm zamanların en önemli hamlelerini devreye sokan , ile ilgili kritik bir adım atacak. Kapalı Maraş'ın yeniden açılması için adımlar atan Türkiye'nin bu kararı sonrası paniğe kapıldı. Kapalı Maraş'ın açılmasına yönelik çalışmalar, Güney Kıbrıs'ın endişeye uğramasına devam ediyor. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri , "Maraş konusu, Türkiye'nin Avrupa sürecini sekteye uğratır" dedi.

    "BÜTÜN AB MÜZAKERELERİ SEKTEYE UĞRAYABİLİR" İDDİASI

    Kapalı Maraş'ın açılmaması gerektiğini öne süren Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis, "Maraş konusu, Türkiye'nin Avrupa sürecini sekteye uğratacağından ötürü, Türkiye'nin ilk önce bunun nelere mal olacağını hesaplaması gerekir" diyerek tehdit etti. Rum lider Anastasiadis, "Türkiye Maraş'ı açmadan önce bedelini hesaplamalıdır. Sadece BM Güvenlik Konseyi veya Avrupa Konseyi'ne başvurmakla kalınmayacak, Türkiye'nin bütün AB müzakereleri sekteye uğrayabilir" iddiasında bulundu.

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