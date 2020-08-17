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    • Dünya
    • 17.08.2020 12:22
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    • 17.08.2020 12:22
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    Son dakika: ’de siz parti tepki çekti

    Son dakika haberine göre 'de düzenlenen, virüs tedbirlerini hiçe sayan, si parti tepkilere neden oldu. Eleştirilenden sonra bazı eğlence mekanları kapanma kararı aldı. KKTC'de bugüne kadar toplam 209 vaka tespit edildi. Vakalardan 142'si taburcu edildi, 4 kişi hayatını kaybetti.

    Adeta korona partisi verdiler

    virüs (Covid-19) önlemlerinin gevşetildiği Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () sosyal medyada yayınlanan fotoğraflarda, insanların yi hiçe sayarak parti yaptıkları ve eğlendikleri görüldü.

    Tepkiler üzerine bazı eğlence mekanları, kapanma kararı aldığını açıkladı.

    şehri Girne'deki bir eğlence mekanına ilişkin paylaşılan fotoğrafta, insanların sosyal mesafe kurallarının hiçe sayarak parti yapması tepki çekti.

    Fotoğrafla ilgili olarak, 'Covid-19 ile dans', 'Bu rezalet bir görüntü' gibi yorumlar yapıldı.

    Tepkiler üzerine bazı eğlence mekanları, kapanma kararı aldığını açıkladı.

    Yerel saatle 10.30'da toplanan KKTC Bakanlar Kurulu'nun da yayınlanan fotoğraflar üzerine eğlence mekanları ile ilgili yeni bir karar alabileceği ifade edildi.

    KKTC'DE DÖRT KİŞİ VİRÜSTEN ÖLDÜ
    KKTC'de bugüne kadar toplam 209 vaka tespit edildi. Vakalardan 142'si taburcu edildi, 4 kişi hayatını kaybetti.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum


    Haberler Dünya Son dakika: KKTC’de sosyal mesafesiz parti tepki çekti
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