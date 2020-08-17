Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Dünya
    • 17.08.2020 09:40
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.08.2020 09:40
    ABONE OL

    Son dakika: ’dan Kovid-19 aşısıyla ilgili uyarısı

    Son dakika haberine göre, , Kovid-19 aşısı üzerinde çalışan şirket ve kurumları bilgi hırsızlığına yönelik riski karşısında uyardı.

    Japonya uyardı: Aşı bilgileri çalınabilir!
    , Kovid-19 aşısı üzerinde çalışan şirket ve kurumları bilgi hırsızlığına yönelik riski karşısında uyardı.

    'nın son çıkışıyla hız kazanan Kovid-19 aşı çalışmaları dünya genelinde birçok ülkede sürerken, Japonya'dan aşı geliştiren kurumlara uyarı geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki ilaç şirketleri ve araştırma enstitülerini bilgi hırsızlığına yönelik olası siber saldırılar konusunda uyardı. Kullanılan hesaplar i karmaşık parolalar belirlenmesi, dosyalarda düzenli virüs taraması yapılması ve ilgili bilgisayar yazılımlarının güncel tutulması çağrısı yapan yetkililer, aşı çalışmaları ile ilgili bilgileri çalmaya yönelik girişimlerin artabileceğine dikkat çekti.





    RUSYA İDDİASI
    Aşı çalışmalarına yönelik siber hırsızlık iddiaları ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz ay kamuoyuna yansıyan bir raporla gündeme gelmişti. ABD, ve hükümetlerinin, Rus istihbaratıyla ilişkili bir hacker grubunun aşı çalışmaları yürüten sağlık kuruluşlarını hedef alarak bilgileri çalmaya çalıştığından şüphelendiği belirtilmişti.


    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

    Haberler Dünya Son dakika: Japonya’dan Kovid-19 aşısıyla ilgili siber saldırı uyarısı
    Dünya Haberleri Tüm dünya haberleri
    Tüm Dünya Haberleri