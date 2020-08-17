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    • 17.08.2020 12:05
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    • 17.08.2020 12:05
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    Son dakika: 'da korkutan gelişme! hastası olan 46 kişi

    'da vakalarında korkutan bir gelişme yaşandı.Geçtiğimiz günlerde Almanya'nın Bavyera eyaletinde testi çıkan 900 kişiye bilgi verilmediği ortaya çıkmıştı. Alman medyasında yer alan son dakika habere göre; Covid-19 hastası olan 46 kişiye ulaşılamıyor.

    Almanya'da korkutan gelişme! Koronavirüs hastaları kayıp...

    'da coronavirüs vakalarında korkutan bir gelişme yaşandı. Edinilen son dakika habere göre; Almanya'nın Bavyera eyaletinde () testi sonuç çıkan 46 kişiye hala ulaşılamadı.

    CORONAVİRÜS HASTALARINA ULAŞILAMIYOR

    Alman medyasının verdiği habere göre Bavyera eyaletinden Almanya'ya girişte yapılan isteğe bağlı testlerde, 44 bin kişiden alınan örnekten 949 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Adres bilgileri tespit edilen 903 kişiye bilgi verilirken, 46 kişiye ise ulaşılamadı. Bavyera Sağlık Bakanı Melanie Huml söz konusu 46 kişiye ulaşılamamasının nedeninin; doldurulan formlarda kişi bilgisi, adres gibi verilerin eksik ya da yanlış yazılmasından kaynaklandığını bildirdi.

    "BÜYÜK BİR AKSİLİK"

    Huml'ın istifa isteğini kabul etmeyen Bavyera Eyalet Başbakanı Markus Söder, "Büyük bir aksilik" diyerek özür diledi.

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