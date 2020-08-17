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    • Dünya
    • 17.08.2020 12:48
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    • 17.08.2020 12:48
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    Son dakika: savaş uçağı rejimine ait kontrol noktasını vurdu: 1 ölü, 2 yaralı

    Son dakika haberine göre, 'ye ait savaş uçağının Haseke kırsalında rejime ait kontrol noktasını hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre en az 1 rejim askeri öldü, 2 asker yaralandı.

    Esed rejimine ait kontrol noktasını vuruldu!

    Yerel kaynaklardan elde edilen bilgilere göre, askeri konvoyu, Haseke kırsalında yer alan ilçesinin güneyindeki Ebu el-Deheb köyünden geçerken rejimine ait askeri kontrol noktasına takıldı.

    Konvoyun geçiş izni vermeyen rejimin kontrol noktasına ABD uçakları ağır makineli silahla ateş açtı.

    En az 1 rejim askerinin öldüğü saldırıda yaralanan 2 asker hastaneye sevk edildi.


    REJİMİN HASEKE'DEKİ VARLIĞI
    Terör örgütü / ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor.

    Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi yer alıyor.

    Haseke ilindeki bazı devlet kurumları ise Esed rejiminin kontrolünde bulunuyor.

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