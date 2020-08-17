Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı çok kısa bir sürede etkisi altına alan koronavirüs salgını ile ilgili Bilim İnsanlarından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
İddiaya göre koronavirüs salgını ilk olarak 2012 yılında Çin'de maden ocağındaki yarasa dışkılarını temizleyen işçilerde görüldü. Ardından maden ocağında çalışan işçilerden alınan örneğin laboratuvarlara gönderildiği ve virüsün bu şekilde yayıldığı öne sürüldü.
Çin'in Yunnan eyaletindeki Mojiang Madeni'nde yarasa dışkısı temizleyen 6 kişi, 2012 yılında zatürre benzeri bir hastalığa yakalandı ve üç madenci hayatını kaybetti. Hasta madencilerden alınan doku örneği, sekiz yıl önce Vuhan'daki virüs laboratuvara gönderildi ve o günden itibaren laboratuvarda bu örnekler saklandı.
İDDİA MADENCİLERİ TEDAVİ EDEN DOKTORDAN ÇIKTI
İngiliz basını, madencileri o sırada tedavi eden Doktor Li Xu, hastalarda yüksek ateş, kuru öksürük, uzuvlarda ve bazı durumlarda baş ağrıları olduğunu ifade etti.
Virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson, bu belirtilerin koronavirüs belirtileri olduğunu duyurdu. Latham ve Wilson, madencileri tedavi eden Çinli Doktor Li Xu'nun yazdığı tezden yola çıktıklarını belirtti.
VUHAN LABORATUVARINDAKİ ÖRNEKLERDEN YAYILDI
Latham, New York Post'a yaptığı açıklamada koronavirüsün, madencilerden alınan örneklerin Vuhan laboratuvarına gönderildiğini ve laboratuvardan yayıldığı konusunda neredeyse emin olduklarını söyledi.