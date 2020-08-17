Uzmanlar, sabah kontrollerinin ateşi olan insanların yarısına kadarının gözden kaçmasına neden olabileceği sonucuna vardı. Bununla birlikte, çalışma sadece grip nedeniyle ateşi olan hastaları incelemesine rağmen, aynı durumun Covid-19 gibi diğer bulaşıcı hastalıklar için de geçerli olacağı konusunda uyarı yapıldı. Doktorlar bu yüzden kurumların günün farklı saatlerinde günde en az iki kez ateş ölçümü yapmasını önerdi.

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 22 MİLYONA ÇIKTI!

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 773 bin 95 kişi öldü.