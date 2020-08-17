ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 3 Kasım'daki seçimlerin "posta yoluyla" yapılması tartışmaları sürerken, devlete ait ABD Posta Servisine (USPS) sağlanan fonlar da gündeme oturdu.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin "posta yoluyla oy" yöntemiyle yapılması durumunda seçimlere "şaibe karışacağı" yönündeki görüşünde ısrar ederken, USPS'ye sağlanan fonlar tartışma konusu oldu.

Trump, 12 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, USPS'ye verilmesi planlanan 25 milyar dolarlık acil durum fonunu ve Kovid-19'a karşı yeni teşvik paketinde talep edilen 3 milyar dolarlık fonu sağlamayacaklarını söyledi.

Trump, hafta sonu yaptığı açıklamalarda Demokratlar'ın teşvik paketindeki bazı noktalarda kendileriyle mutabık kalması durumunda bu fonu verebileceklerini kaydetti.

Trump, bugün Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada ise USPS'nin son 50 yıldır "çok kötü" yönetildiğini, amaçlarının bu kurumun artık zarar etmekten kurtulması olduğunu dile getirdi.