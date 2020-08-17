Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump'ın danışmanı ve damadı olan Jared Kushner'den şok etkisi yaratacak bir koronavirüs açıklaması geldi. Joshner, Kovid-19 salgınından dolayı kapanan okullara ilişkin yaptığı açıklamada koronavirüs devam etmesine rağmen çocuklarını güvenle okula göndereceğini çünkü çocukların gripten ölme ihtimalinin virüsten ölme ihtimalinden 6 kat fazla olduğunu ifade etti.

ABD'de Trump yönetimi okulların pandemi döneminde açılması ve yüz yüze eğitime geçmesini savunurken pek çok eğitimci, öğrenci ve veli salgın riskini göz önünde bulundurarak okulların açılmasının ertelenmesini istiyor.

"GRİPTEN ÖLME İHTİMALLERİ 6 KAT FAZLA"

Ivanka Trump'ın eşi ve ABD Başkanı'nın 3 torununun babası Jared Kushner, Face The Nation programına katılarak çocuklarının okula dönmesine dair bir şüphesi olmadığını söyledi. Kushner "Çocukların gripten ölme ihtimali Koronavirüs'ten ölme ihtimalinden 6 kat fazla, gördüğüm verilere göre risk olduğuna inanmıyorum" iddiasında bulundu. Kushner sözlerine şöyle devam etti: "Virüs herkesi farklı oranda etkiliyor. Çocuklarımızı kesinlikle okula geri göndereceğiz"