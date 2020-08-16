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    • 16.08.2020 09:56
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    'ın planları tek tek bozuluyor! 'dan Yunanistan'a resti...

    'nin 'de petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini engellemeye çalışan 'ın planları bozuldu. ve 'dan 'İn faaliyetlerinin durdurulması için destek isteyen Yunanistan istediğini alamadan geri döndü. Almanya'nın tavrında, gerilim düşmüşken Yunanistan'ın ile anlaşma yapması ve Başbakan 'in toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme etkili oldu.

    Planları tek tek bozuluyor! Almanya'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz resti...

    'deki gelişmelere ilişkin başından bu yana diyalogdan yana tavır koyan ve 'ye yönelik aşırı talepleri frenleyen Dönem Başkanı 'nın bu tavrını önceki gün video konferans aracılığıyla yapılan olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda da sürdürmesi 'ın hesaplarını bozdu. Türkiye'ye karşı daha sert tavır takınılmasını engelleyen Almanya'nın tavrında, gerilim düşmüşken Yunanistan'ın ile anlaşma yapması ve Başbakan 'in toplantı öncesinde Cumhurbaşkanı ile yaptığı görüşme etkili oldu.

    Almanya, Doğu Akdeniz'deki gerginliğin ancak siyasi çözümle giderilebileceği ve bunun da tarafların masaya oturup doğrudan müzakere etmeleri halinde mümkün olacağı görüşünde. Türkiye ve Yunanistan arasında, Almanya'nın arabuluculuğuyla, istikşafi görüşmelerin başlamasına bir gün kala Atina'nın Kahire ile anlaşma imzalaması 'i rahatsız etmişti. Yunanistan'ın, bu rahatsızlığın farkında olmasına rağmen, AB toplantısında bu anlaşmaya yönelik atıf yapılmasını istemesi Almanya'nın sert tepkisine neden oldu.

    İÇERİK GERİLİMİ

    Geçtiğimiz haftalarda 'in faaliyetlerine ara verilmesinden sonra Türkiye'nin sözünde durmasını ve Yunanistan Mısır'la anlaşma adımını atana kadar herhangi bir girişimde bulunmamasını dikkate alan Merkel, Erdoğan ile yaptığı son görüşmede gerginliğin düşürülmesi mesajını odağa yerleştirdi. Türkiye'nin gerginliği tırmandırma niyetinde olmadığı ancak Yunanistan'ın da bu yöndeki hamlelerinin engellenmesi gerektiği mesajını alan Almanya yaklaşımını netleştirdi. Yunanistan, AB tarafından yayımlanacak ortak bildirinin daha sert olmasını ve Mısır ile anlaşmaya atıf yapılmasını isteyince Almanya itiraz etti. Bunun üzerine Yunanistan da bildiride Belarus konusunda yer alacak bazı ifadeleri engelledi. İçeriğe ilişkin gerilim nedeniyle ortak bildiri yerine toplantıda ele alınan konulara ilişkin bilgilendirme notu yayımlandı.

    STRATEJİK SONUÇ VURGUSU

    Doğu Akdeniz'e ilişkin görüşmelerin, "dayanışma, gerginliği azaltma ve diyalog" ifadeleriyle özetlenebileceğinin belirtildiği açıklamada, "Türkiye'yle ilişkilerdeki ciddi kötüleşme Doğu Akdeniz'i aşan, tüm AB için geniş kapsamlı stratejik sonuçlar doğuruyor" denildi. AB dışişleri bakanlarının toplantısı, Türkiye konusundaki bölünmüşlüğün ciddi boyutta olduğunu gösterdi.

    Haberler Dünya Yunanistan'ın planları tek tek bozuluyor! Almanya'dan Yunanistan'a Doğu Akdeniz resti...
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