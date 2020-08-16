Ukraynalı NewsOne televizyonuna konuşan Yaşam İçin Muhalefet Platformu milletvekili İlya Kiva, eski Devlet Başkanı Poroşenko'nun 24 Ağustos'ta kutlanacak Ukrayna Bağımsızlık Günü'nde darbe yapmayı planladığını söyledi.

"MİLLİYETÇİ GRUPLARI FİNANSE ETMEYİ PLANLIYOR"

Kiva, "Poroşenko milliyetçi grupları finanse ederek, Bağımsızlık Günü yürüyüşü için hazırlıyor, yürüyüş ise iktidarla bir çatışmaya dönüşmeli ve darbeyle sonuçlanmalı" iddiasında bulundu.

"BİRKAÇ DEVLET KURUMUNU ELE GEÇİRECEK"

Poroşenko'nun 'birkaç devlet kurumunu ve hatta başkanlık ofisini' ele geçirmeye çalışacağını, ayrıca erken devlet başkanı ve parlamento seçimlerinin yapılmasını talep edeceğini savunan Kiva, darbeye 'iktidarı düşürme konusunda istekli ve deneyimli' kişilerin katılacağını, Ukrayna basının ise olup bitenleri demokratik süreç olarak yansıtacağını öne sürdü.

"TEK YOLU DARBE"

Ukraynalı vekil, "Ancak bu hikayenin ne halkla, ne de fikirle alakası var. Poroşenko sadece cezasız kalmak, iktidarı ele geçirmek ve Ukrayna'ya yönelik suç yolundan ilerlemeyi sürdürmek istiyor. Ne de olsa cezadan uzaklaşmanın ve çalınan para ve mal varlığını kurtarmanın tek yolunun bir darbe düzenlemek olduğunu anlıyor" ifadelerini kullandı.