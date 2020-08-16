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    • 16.08.2020 16:40
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    Son dakika: 'de otomobille çarpışan araçtaki 3 yaralandı

    Gelen son dakika haberine göre, 'in Edremit ilçesinde, otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 yaralandı.

    Otomobille çarpışan araçtaki 3 asker yaralandı!

    Kasım A'nın kullandığı 34 CGP 152 plakalı otomobil, -Çanakkale kara yolu Edremit Terminali Kavşağı'nda, i personel Y.E.K. idaresindeki 10 JAA 136 plakalı minibüsle çarpıştı.

    Çarpışmanın etkisiyle jandarma minibüsü devrildi.

    , minibüs sürücüsü ile aynı araçtaki yaralandı.

    Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

    Kaza nedeniyle bölgede bir süre kontrollü sağlanan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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