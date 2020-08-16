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    • 16.08.2020 17:59
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    , dağlarındaki lerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı!

    ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (), 'ndan (ISS) çekilmiş 'nın 'ndaki lerini gösteren fotoğrafı, sosyal medya hesabında paylaştı.

    NASA'dan dikkat çeken Türkiye paylaşımı! Bu notu yazıp...

    Ajansın 'NASA Earth' adlı Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye'nin Antalya ilinde Batı Toros Dağları çevresinde meyve, tahıl ve kabuklu yemiş çiftlikleri' notuna yer verildi.

    Paylaşımda verilen link ile ve ı hakkında genel bilgilerin bulunduğu analiz yazısı da aktarıldı. Yazıda, turistlerin Türkiye'nin Antalya'yı güzel tatil beldelerinden dolayı bildiğini, ancak kıyı turizminin bölge ekonomisine katkıda bulunan tek önemli etken olmadığı vurgulandı. Daha iç kesimlerde ise çiftçiliğin hakim gelir kaynağı olduğu ve kırsaldaki üretimin Türkiye için bel kemiği görevi üstlendiği kaydedildi.

    Çoğunluğu aileler tarafından işletilen yaklaşık 3 milyon çiftliğe ev sahipliği yaptığına işaret edilen yazıda, Türkiye'nin dünyanın en büyük yedinci tarım üreticisi olduğu ifade edildi. Ülkedeki iş gücünün yaklaşık dörtte birinin tarım sektörüne katıldığına dikkat çekildi.

    Yazıda uzaydan çekilmiş fotoğrafta yer alan Antalya'nın, mahsul üretiminin yaklaşık 270 milyon dolar değerinde olduğu bilgisine yer verildi.

    Haberler Dünya NASA, Antalya dağlarındaki tarım arazilerinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı!
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