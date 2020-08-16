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    • 16.08.2020 18:40
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    ve Sergey Lavrov, nükleer anlaşmasını görüştü

    Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 'li mevkidaşı ile nükleer anlaşmasını ele alan bir telefon görüşmesi yaptı.

    ABD ve Rusya, İran nükleer anlaşmasını görüştü

    Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Lavrov ile Pompeo telefonda görüştü.

    nükleer anlaşmasının ele alındığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı 'in, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyelerinin yanı sıra ve İran'ın liderlerine zirve teklifinde bulunduğu hatırlatıldı.

    Söz konusu anlaşmanın öneminin vurgulandığı görüşmede, Rusya tarafı, İran nükleer anlaşmasının uygulanması konusunda uluslararası hukuki temeli oluşturan 'nın 2231 sayılı kararına desteğini teyit etti.

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