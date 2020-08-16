Bakanlık, son 24 saatte 17 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 410'a yükseldiğini açıkladı.

Sağlık Bakanlığı, 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 860 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

Öte yandan Fransa'da dün tespit edilen 3 bin 310 vaka sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.