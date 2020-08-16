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    • 16.08.2020 22:08
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    Avrupa'yı yeniden esir aldı! ’da günlük vaka sayısı 3 bin

    salgını nedeni ile Avrupa’da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. ’da Kovid-19 salgınında vaka sayıları son 2 gündür 3 bin ve üzerinde seyrediyor. Fransa tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 15 yine vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 218 bin 536’ya ulaştığı aktarıldı.

    Koronavirüs Avrupa'yı yeniden esir aldı!

    Koronavirüs salgını nedeni ile Avrupa'da vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

    Fransa'da Kovid-19 salgınında vaka sayıları son 2 gündür 3 bin ve üzerinde seyrediyor.

    Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde son 24 saatte 3 bin 15 yine vakanın tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 218 bin 536'ya ulaştığı aktarıldı.

    Bakanlık, son 24 saatte 17 kişinin Covid-19 nedeni ile hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 30 bin 410'a yükseldiğini açıkladı.

    Sağlık Bakanlığı, 376'sı yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 860 kişinin hastanelerde tedavi altında olduğunu aktardı.

    Öte yandan Fransa'da dün tespit edilen 3 bin 310 vaka sokağa çıkma yasağının kaldırılmasından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
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