Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerleri tarafından işgal altındaki Batı Şeria'da gözaltına alınan 15 yaşındaki Muhammed Diriye ile Ammar Sevabite'nin sorgu sırasında şiddet gördüğü belirtildi.

Açıklamada, Beytullahim'e bağlı Beyt Fuccar beldesi sakini Diriye'nin El-Halil kenti yakınlarında gece saatlerinde gözaltına alınmadan önce İsrail askerlerince dövüldükten sonra yerlerde sürüklendiği ve daha sonra askeri bir araca bindirilerek Kiryat Erbaa Yahudi yerleşim biriminde bir sorgu merkezine götürüldüğü kaydedildi.