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    • Dünya
    • 16.08.2020 23:41
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    • 16.08.2020 23:41
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    ’taki ’ye

    ’ta misyonları ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırılar devam ediyor. Başkent ’ta bulunan ’ye düzenlendi. Irak Başbakanlığına bağlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge’ye 1 adet katyuşa roketinin düştüğü belirtilirken, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği aktarıldı.

    Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı

    'ta misyonları ve koalisyon güçlerini hedef alan saldırılar devam ediyor.

    Başkent 'ta bulunan 'ye düzenlendi. Irak Başbakanlığına bağlı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yeşil Bölge'ye 1 adet katyuşa roketinin düştüğü belirtilirken, saldırı sonucu herhangi bir hasarın meydana gelmediği aktarıldı.

    Güvenlik Ağı, saldırının başkentteki el-Dilal bölgesinde yapıldığını ifade ederken, aynı bölgede fırlatmaya hazır 2 adet roketin ele geçirildiğini duyurdu.

    Öte yandan Irak'ta son günlerde ABD öncülüğündeki koalisyon askerlerinin bulunduğu üslere ve lojistik destek sağlayan araçlara birçok saldırı yapıldı.

    Haberler Dünya Bağdat’taki Yeşil Bölge’ye roketli saldırı
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