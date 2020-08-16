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    • 16.08.2020 07:46
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    Başkanı 'ı sarsan haber! Kardeşi Robert Trump hayatını kaybetti!

    Başkanı 'ın 72 yaşındaki kardeşi Robert Trump tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Trump yaptığı yazılı açıklamada "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız." dedi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ı sarsan haber!

    Başkanı 'ın küçük kardeşi Robert Trump (72), 'ta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

    Kardeşinin ölümüne ilişkin yazılı açıklama yapan Trump, "Büyük bir üzüntüyle belirtmek isterim ki harika kardeşim Robert bu gece huzur içinde hayata gözlerini yumdu. O benim sadece kardeşim değil, aynı zamanda en iyi arkadaşımdı. Seni çok özleyeceğiz, ancak bir gün yeniden kavuşacağız." ifadelerini kullandı.

    Trump'a verdiği destekle bilinen Robert Trump'ın, bir süredir kamuoyunda açıklanmayan bir hastalıktan dolayı tedavi gördüğü bildirilmişti. Trump, kısa süre önce Manhattan'daki New York-Presbyterian Hastanesi'ne kaldırılan kardeşini dün ziyaret etmişti.

    Robert Trump'ın kesin ölüm nedenine ilişkin yetkililerden henüz bir açıklama yapılmadı.

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