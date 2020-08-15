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    • Dünya
    • 15.08.2020 15:26
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    • 15.08.2020 15:26
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    Son dakika: 'da aracına bombalı saldırı: 1 ölü

    Son dakika haberine göre, 'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna () ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 SMO askeri öldü.

    Bab'da SMO aracına bombalı saldırı

    'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki ilçesinde, Suriye Milli Ordusuna () ait araca yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu 1 SMO askeri öldü.

    Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde SMO'ya ait araçta patlama meydana geldi.

    Terör saldırısı sonucu 1 SMO askeri hayatını kaybetti.

    Olay yerinde incelemeler yapan yerel güvenlik güçleri, eylemin terör örgütü / tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

    Suriye'nin Türkiye sınırındaki ilçesinde de gün içinde bomba yüklü motosikletle düzenlenen terör saldırısında 1 sivil yaşamını yitirmiş, 6 sivil yaralanmıştı.

    Haberler Dünya Son dakika: Bab'da SMO aracına bombalı saldırı: 1 ölü
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