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    • 15.08.2020 09:29
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    Son dakika: Başkanı kararını verdi! 'a 90 gün süre

    Son dakika haberine göre Başkanı , uygulamasının sahibi li teknoloji şirketi 'in ABD'deki operasyonlarını 90 gün içinde elden çıkarmasına yönelik kararname yayımladı. ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyuran Trump, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.

    Trump karar verdi! TikTok'a 90 gün süre
    tarafından yayımlanan kararnamede, 'in 'nin ulusal güvenliğini tehdit edebileceğine yönelik "güvenilir kanıtlar" olduğu belirtildi.



    Söz konusu kararnameyle, uygulamasının sahibi li teknoloji şirketi ByteDance'in, ABD'deki tüm varlıklarını 90 gün içinde elden çıkarması öngörüldü.



    Ayrıca kararnamede, ByteDance'in uygulamalarıyla kullanıcılardan edindiği verileri de bu süre içinde imha etmesinin ve Komitesini bilgilendirmesinin beklendiği bildirildi.



    Trump, 7 Ağustos'ta da ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.



    ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u 15 Eylül'de yasaklayacaklarını duyuran Trump, güvenlik endişeleri nedeniyle TikTok'un Çin'in kontrolünde olmasını istemediklerini, Microsoft ya da bunun gibi büyük bir ABD merkezli firmanın TikTok'un ABD kolunu alması gerektiğini belirtmişti.

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