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    • 14.08.2020 09:50
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    Son dakika: güçlendikçe Macron panikliyor!

    'de sömürgeci tutumunu sürdürebilmek için her fırsatta 'nin önünü kesmeyi kafasına koyan Macron; ’da , 'de teröristler, Akdeniz’de ise gaz çetesinden medet umuyor.

    Türkiye güçlendikçe Macron panikliyor!

    Dış politikada 'nin her adımından rahatsız olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'yı yeniden sömürgeci günlerine döndürmek için özellikle ve 'da çeşitli girişimlerde bulunuyor, ancak her defasında karşısına Türkiye çıkıyor. Türkiye karşıtlığı üzerinden politika yürüten ve sözleriyle haddini aşan Macron, 'da 'e, 'de terör örgütlerine, Akdeniz'de gaz çetesine destek veriyor. Çıkarılacak doğal kaynaklardan pay almak için Türkiye'yi devre dışı bırakmaya çalışan Fransa; , Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), İsrail ve Mısır'a açıktan destek verdi. Son gerilimi fırsat bilen Fransa, GRKY'ye 2 Rafale savaş jeti ve bir savaş gemisi gönderdi, Yunan ordusu ile tatbikat yaptı.

    LÜBNAN'I KARIŞTIRDI

    Beyrut Limanı'ndaki patlama sonrası Macron'un ziyaretiyle ülkede "Bizi 10 yıl Fransa yönetsin" kampanyası eşliğinde protestolar baş gösterdi. Macron'un "Çok taraflılığa ve Lübnan halkının çıkarlarına inanan Fransa rolünü oynamazsa, Lübnan'ın iç işlerine karışan Türkler, İranlılar ve Suudlar ve bölgedeki diğer güçler olacak. Bazıları, bunu Lübnan halkının aleyhine kendi jeopolitik ve ekonomik çıkarları için yapacak" sözlerine tepki gösterdi.

    Türkiye'nin Suriye ve 'ta terörle mücadele operasyonları, 'de sondaj faaliyeti ve Libya'daki varlığından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Fransa hükûmeti, Türkiye için 'ye tam üyelik yerine "imtiyazlık ortaklık" öneriyor. Ermeni lobisinin Avrupa'daki en etkili adresi olan Fransa, skandal kararlara imza atıyor. Bugüne kadar 10 AB devleti, sözde 'Ermeni soykırımını' tanırken, başı Fransa çekti. Fransa kararlarında da Türkiye'nin karşısında. ve 'cü teröristler için de Fransa Avrupa'nın en güvenli limanlarından biri.

    Kaynak: Türkiye Gazetesi

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