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    • 14.08.2020 15:58
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    Son dakika: Belarus'ta olaylı inin galibi resmen oldu

    Son dakika haberine göre Belarus'ta hafta sonu yapılan ini, kesin sonuçlara göre mevcut Cumhurbaşkanı kazandı. Muhalefet, seçimlere hile karıştığını ve rakamların gerçekleri yansıtmadığını iddia ediyor.

    Hile iddiaları ülkeyi karıştırmıştı... Kazanan o oldu

    Merkez Komisyonundan yapılan açıklamada, sonuçları resmen ilan edildi.

    Açıklamada, "Seçim sonuçları komisyon kararıyla onaylandı. Belarus Cumhurbaşkanlığına Aleksandr Lukaşenko seçildi." ifadeleri kullanıldı.

    Komisyonun açıkladığı kesin sonuçlara göre, Lukaşenko yüzde 80,1 oy aldı. Lukaşenko'nun en yakın rakibi 'nın oyları, yüzde 10,12'de kaldı.

    Diğer adaylardan eski milletvekili Anna Kanopatskaya yüzde1,68, Govori Pravdu (Doğruyu Söyle) Hareketi Eş Başkanı yüzde 1,21, Belarus Sosyal Demokrat Gramada Partisi Başkanı Sergey Çereçen yüzde 1,14 oy aldı. Seçmenin yüzde 4,59'u ise bütün adaylara karşı oy kullandı.

    Açıklamada, ülke genelinde seçimde, yüzde 84,28 katılımla 5 milyon 818 bin 955 seçmenin oy kullandığı bildirildi.

    MUHALEFETTEN SEÇİMLERE HİLE KARIŞTIĞI İDDİASI
    Muhalefet, seçimlere hile karıştığını ve rakamların gerçekleri yansıtmadığını iddia ediyor.

    Adaylardan Andrey Dmitriyev, yaptığı açıklamada, seçim sonuçlarına muhalefet tarafından yapılan bütün itirazların Merkez Seçim Komisyonunca reddedildiğini belirtti.

    Dmitriyev, seçimlere itiraz için üst mahkemeye gideceklerini ifade etti.

    Svetlana Tikhanovskaya'nın seçim karargahından yapılan açıklamada da seçim sonuçlarının gerçekleri yansıtmadığı savunularak, sonucun tanınmayacağı duyuruldu.

    SEÇİMDEN SONRA PROTESTOLAR
    Belarus'ta 9 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre 'nun kazandığının açıklanmasından sonra, ülkede gösterileri başlamıştı.

    Seçim gecesi başlayan ve her gün süren izinsiz protesto gösterilerinde 1 kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, yaklaşık 6 bin kişi gözaltına alınmıştı.

    Polisin, protestolarda göstericilere karşı sert müdahalesi büyük tepki çekmişti.

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