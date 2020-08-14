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    • 14.08.2020 22:41
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    Son dakika: 'dan 'ya gözdağı: Bu adımı not ettik

    Son dakika heri... Alman hükümetinden AB toplantısı öncesi ’deki gelirime ilişkin yapılan açıklamada, ve ’a doğrudan diyalog kurma çağrısı geldi ve ’nın Doğu Akdeniz’deki gerilimi tırmandıran adımına ilişkin, “Fransa'nın bu adımını not ettik” denildi.

    Almanya'dan Fransa'ya gözdağı: Bu adımı not ettik

    Alman hükümet sözcüsü Steffen Seibert, 'de ve arasındaki gerilimin artmasından endişe edildiğini ifade ederek, yeni ortaya çıkilecek gerilimlerden de kaçınılması çağrısında bulundu. Seibert, 'nın Doğu Akdeniz'e savaş gemisi göndermesine ilişkin gelen soruya verdiği yanıtta, "Fransa'nın bu adımını not ettik. Gerilimin daha da tırmanmaması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı. Bölgeye savaş gemisi gönderilmesinin gerilimi tırmandırmaya yol açtığına ilişkin bir soruya ise Seibert, "Ekleyecek başka bir şeyim yok" yanıtını verdi.

    AB toplantısında ise Türkiye ve Yunanistan'a yönelik bir karar beklenmediği belirtiliyor.

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