Vietnam devlet televizyonunun (VTV) haberine göre Vietnam Sağlık Bakanlığı Rusya'ya aşı talebi için başvuruda bulundu. Haberde Vietnam'ın kaç doz sipariş verdiği ve siparişin teslim tarihine dair bilgi paylaşılmadı. Bazı uzmanlar, insanlar üzerinde denenmeye başladıktan iki aydan daha kısa bir sürede onay alan aşının aceleye getirildiğini, bu yüzden güvenli olmayabileceğini söylüyor.