Aralık ayında Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve giderek dünyayı ele geçiren koronavirüs 21 milyonu aşkın kişiye bulaşıp 700 binin üstünde kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Damlacıklar ile bulaşan koronavirüsü durdurmak için bilim insanları gece gündüz çalışırken Rusya'dan 'aşı bulundu' açıklaması gelmişti.
Rusya'nın bulduğu aşı dünya genelinde tartışmalara neden olurken Vietnam ilk siparişini verdi.
Vietnam devlet televizyonunun (VTV) haberine göre Vietnam Sağlık Bakanlığı Rusya'ya aşı talebi için başvuruda bulundu. Haberde Vietnam'ın kaç doz sipariş verdiği ve siparişin teslim tarihine dair bilgi paylaşılmadı. Bazı uzmanlar, insanlar üzerinde denenmeye başladıktan iki aydan daha kısa bir sürede onay alan aşının aceleye getirildiğini, bu yüzden güvenli olmayabileceğini söylüyor.
Haberde Vietnam Sağlık Bakanlığı'nın ülkenin COVID-19'a karşı aşı geliştirme projelerine de devam edeceği belirtildi. Bakanlık geçen hafta yaptığı bir açıklamada ülkenin kendi aşısını 2021 yılının sonunda hazır hale getirebileceğini açıklamıştı.
Koronavirüse karşı mücadelede yaygın test, temas takibi ve karantina uygulamalarıyla başarılı bir strateji izleyen Vietnam ikinci dalga tehlikesiyle karşı karşıya. 25 Temmuz'da ülkenin sevilen turizm bölgelerinden Danang'da yeni vakalar tespit edildi. Vietnam'da toplam koronavirüs vaka sayısı 911. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 21.
RUSYA'DA ŞOKE EDEN AŞI İSTİFASI!
Rusya'nın flaş aşı hamlesinin yarattığı yankı sürerken dünya bugün gelen şok istifa haberiyle sarsılmıştı. Rusya Sağlık Bakanlığı Etik Komisyonu'nun önemli üyelerinden Profesör Alexander Chucalin, istifa ettiğini açıklamıştı.
Chucalin, Sputnik V adı verilen aşıyla ilgili tıpkı batıdan gelen eleştiriler gibi aşının tüm kontrolleri yapılmadan onaylandığını ve bu durumu engelleme çabaları sonuçsuz kalınca Etik Komisyonu'ndaki görevinden istifa ettiğini duyurmuştu.