Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Güvenlik Konseyi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanı seçilmesini protesto edenlerden ricada bulundu. Sokaklara gösteri yapmak için çıkmama çağrısı yapan Lukaşenko, "Sizi ve çocuklarımızı yem olarak kullandıklarını anlayın." ifadesini kullandı.

"MİNSK ALT ÜST OLUNCAYA KADAR OTURUP BEKLEMEMİ Mİ İSTİYORSUNUZ?"