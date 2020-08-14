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    • 14.08.2020 23:38
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    , 'dan 'ya taşıyan 4 tankere el koydu

    Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, "'dan 'ya taşıyarak İran'a yönelik yaptırımları deldiği" gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ettiği İran Devrim Muhafızları'nın 4 tanker gemisine el konulduğu iddialarını doğruladı.

    ABD'den hem İran'a hem de Venezuela'ya saldırı

    gazetesinin, konuya ilişkin dün yetkililere dayandırarak verdiği haberin ardından Adalet ve Dışişleri Bakanlıklarından açıklama geldi.

    yapılan açıklamada, ABD tarafından "terör örgütü" ilan edilen Devrim Muhafızları Ordusunun, 'ya gönderdiği tespit edilen leri taşıyan tanker gemilerine el konulduğu ve böylece milyonlarca doların akışının kesildiği vurgulandı.

    Açıklamada, "Bu eylem, ABD yönetiminin İran'dan taşınırken ele geçirdiği en çok miktardaki petrol oldu." değerlendirmesinde bulunuldu.

    DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus da yaptığı açıklamada, "İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un yürüttüğü diplomasimiz petrol sevkiyatını engelledi." ifadesini kullandı.

    Ortagus, "Bizim yaptırımlarımız nedeniyle daha fazla küresel sevkiyat filosunun İran-Venezuela ile anlaşmadan kaçındığını görüyoruz. ABD, İran ve Maduro rejimlerine karşı maksimum baskı kampanyasına bağlılığını sürdürüyor." diye konuştu.

    ABD Başkanı da 'daki basın toplantısında, ele geçirilen 4 petrol tankeri gemisinin Houston'a getirildiğini duyurdu.

    Wall Street Journal'ın, dün ABD'li üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde, ABD savcılarının geçen ay İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koymak için dava açtığı belirtilmişti.

    Luna, Pandi, Bering ve Bella adlı 4 gemiye, yakın zamanda açık denizde el konulduğu ve gemilerin Teksas eyaletine bağlı Houston Limanı'na getirilmek üzere yolda olduğu kaydedilmişti.

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