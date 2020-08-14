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    • 14.08.2020 20:06
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    Başkanı ’ın kardeşi Robert ye kaldırıldı

    Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ’ın kardeşi ye kaldırıldı. Kardeş Trump’ın durumun ciddi olduğu ileri sürüldü.

    Trump’ın kardeşi hastaneye kaldırıldı

    Başkanı 'ın kardeşi ye kaldırıldı. tarafından yapılan açıklamada, kardeş Trump'ın 'ta bulunan bir hastaneye kaldırıldığı duyuruldu. Beyaz Saray Basın Sekreteri Yardımcısı Judd Deere konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Başkanın erkek kardeşinin hastaneye kaldırıldığını doğrulayabilirim" dedi. Başkan Trump'ın kardeşini ziyaret etmesi bekleniyor. Üst düzey bir hükümet yetkilisi ise Robert Trump için "Başkan'ın erkek kardeşi ile çok iyi ilişkileri var. Her fırsatta erkek kardeşinin kendisi için çok özel olduğunu söyler" ifadelerini kullandı. ABD medyasında çıkan haberlerde ise kardeş Trump'ın durumun ciddi olduğu iddia edildi. Trump, geçtiğimiz aylarda sağlık sorunları nedeni ile hastaneye kaldırılmıştı.

    Öte yandan Başkan Trump'ın kardeş Trump Organization'da üst düzey yönetici olarak görev yapıyordu.

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