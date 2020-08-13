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    • 13.08.2020 22:46
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    su Husilerin bomba yüklü İHA'sını düşürdü

    su 'nın doğusundaki Nehm ilçesinde ait yüklü İHA düşürdüğünü açıkladı.

    Yemen ordusu Husilerin İHA'sını düşürdü

    su medya merkezinden yapılan yazılı açıklamada, ordu güçlerinin 'nın doğusundaki Nehm ilçesinde ait yüklü bir İHA'yı düşürdüğü belirtildi.

    Öte yandan, ülkenin kuzeyindeki Cevf ilinde Husiler ile çıkan çatışmada birçok militanın öldüğü ya da yaralandığı aktarıldı.

    Husilerden ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

    Yemen hükümeti, Nehm ilçesini başkent Sana'yı Husilerden geri almak için bir "kapı" olarak görüyor.

    Siyasi istikrarsızlığın uzun süredir devam ettiği Yemen'de yönetimi ele geçirmek isteyen destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor.

    öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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