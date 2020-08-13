Bu önemli gelişmenin çok çarpıcı bir boyutu daha bulunuyor. Bu onay güvenlik ve etkinlik testleri devam ederken dahi toplu aşılamanın önünü açıyor. Putin kısa sürede elde edilen aşının toplu üretimine geçileceğini de duyurdu. Putin ayrıca kızının da aşılandığını açıkladı.

Rusya tarafından haber ajanslarına gönderilen son dakika duyurusuyla aşının ilk fotoğrafları da paylaşıldı. Rusya Sağlık Bakanlığı, onaylı koronavirüs aşısının ilk partisinin 2 hafta içerisinde kullanıma hazır olup sunulacağını açıkladı.