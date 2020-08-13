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    • 13.08.2020 22:32
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    Son dakika: Yönetimi'nden - anlaşmasına "ihanet" tepkisi

    Son dakika haberi... Yönetimi yaptığı açıklamada, "'nin ile anlaşması , ve Filistin davasına ihanettir." açıklamasında bulundu. Açıklamada, "(BAE-İsrail anlaşması) Ayrıca Filistin halkının haklarını, başta Mescid-i Aksa olmak üzere mukaddesatını görmezden gelmek ve 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devleti taleplerini görmezden gelmek demektir” ifadeleri dikkat çekti.

    BAE-İsrail anlaşmasına ihanet tepkisi

    Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada, 'nin ile normalleşme konusunda anlaşmaya varmasının şiddetle kınandığı ve reddedildiği belirtildi.

    Açıklamada, BAE'nin, "işgal devleti" İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı kısımlarının ilhakını geçici olarak askıya alması karşılığında ve 'yı Yahudileştirme planları gölgesinde bu anlaşmaya vardığına vurgu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

    "BAE'nin İsrail ile anlaşması Kudüs, Mescid-i Aksa ve Filistin davasına ihanettir. Bu adım Arap Barış Girişimi, Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantılarının ve uluslararası meşruiyetin kararlarını yerle bir etmektir. Ayrıca Filistin halkının haklarını, başta Mescid-i Aksa olmak üzere mukaddesatını görmezden gelmek ve 1967 sınırları üzerinde bağımsız bir Filistin devleti taleplerini görmezden gelmek demektir."

    Açıklamada, BAE'ye bu karardan geri dönmesi çağrısı yapılarak, Arap halklarının bu tür kararlara itibar etmemesi gerektiği vurgusu yapıldı.

    BAE'nin veya başka herhangi bir tarafın Filistin halkı adına konuşma haklarının olmadığına dikkat çekilen açıklamada, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) Filistin halkının tek meşru temsilcisi olduğu kaydedildi.

    Açıklamada, Filistin Yönetimi'nin Arap Birliği'ni acil toplantıya çağırdığı, İİT'yi de bu kararı reddetmeye davet ettiği belirtildi.

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