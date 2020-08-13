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    • 13.08.2020 16:52
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    Son dakika: 'den ABD Pompeo'nun Çin ekonomisiyle ilgili açıklamalarına çok sert tepki

    Son dakika haberine göre , ABD Mike Pompeo'ya Çin ekonomisinin küresel tehdit olduğuna dair ifadeleri nedeniyle tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao, Licien "Pompeo nereye gitse siyasi virüs ve dezenformasyona neden oluyor." ifadesini kullandı.

    Nereye gitse siyasi virüse neden oluyor

    (ÇKP) yayın organlarından Global Times gazetesinin haberine göre, Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Pompeo'nun Çin'e ve Çin Komünist Partisine yönelik ısrarlı eleştirilerinin " zihniyeti ve bencillik"ten kaynaklandığını söyledi.

    Cao, "Pompeo nereye gitse siyasi virüs ve dezenformasyona neden oluyor." ifadesini kullandı.

    Pompeo'nun açıklamalarının Washington'un uluslararası toplumu Çin ve komünizm karşıtı iki tekerlekli bir at arabasına bağlama çabalarının bir parçası olduğu değerlendirmesinde bulunan Cao, küresel toplumun bu konuda gayet açık olduğuna ve Pompeo tarafından kandırılamayacağına dikkati çekti.

    Cao, "Pompeo'nun planı başarısızlığa mahkum." dedi.

    Pompeo, Çekya Senatosunda dün yaptığı açıklamada, "Çin'in ekonomik gücü bazı açılardan Sovyetler Birliği'nin Soğuk Savaş dönemindekinden daha büyük bir küresel tehdit. Bugün, ÇKP'nin baskı ve kontrol kampanyasının teşkil ettiği tehdit çok daha büyük. ÇKP, Sovyetler Birliği'nin hiçbir zaman yapmadığı bir tarzda ekonomilerimizi, siyasetimizi ve toplumlarımızı çoktan ağ gibi sardı." diye konuşmuştu.

    Haberler Dünya Son dakika: Çin'den ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun Çin ekonomisiyle ilgili açıklamalarına çok sert tepki
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