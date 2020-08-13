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    • Dünya
    • 13.08.2020 17:14
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    • 13.08.2020 17:14
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    Son dakika: 'de son kaynaklı 1372 ölüm

    Gelen son dakika haberine göre, 'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 1372 artarak 169 bin 161'e yükseldi.

    ABD'de kritik 24 saat! Ölü sayısı...

    'de yeni tip (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 1372 artarak 169 bin 161'e yükseldi.

    ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

    Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 51 bin 628 artışla 5 milyon 361 bin 250'ye ulaştı.

    Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1372 artarak 169 bin 161'e çıktı.

    Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 813 bini, test yapılanların sayısı 67 milyon 557 bini geçti.

    En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 170 bin 474 vakayla , 2 milyon 427 bin 66 vakayla da izliyor.

    ABD genelinde ise 594 bin 808 vakayla Kaliforniya "salgından en fazla etkilenen eyalet" konumunda bulunuyor.

    Kaliforniya'yı 550 bin 901 vakayla Florida ve 532 bin 985 vakayla Teksas takip ediyor.

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

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