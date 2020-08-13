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    • 13.08.2020 22:06
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    'da Hafter milisleri, Kaddafi yanlısı 6 kişiyi esir aldı

    'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri 'e bağlı milisler, devrik lider rejimini destekleyici gösteri yaptıkları gerekçesiyle Sirte ve Bingazi'de 6 sivili alıkoydu.

    Hafter milisleri, Kaddafi yanlısı 6 kişiyi esir aldı

    Sivil toplum kuruluşu İnsan Hakları İhlalleri Gözlemevinden yapılan açıklamaya göre, Sirte'de Kaddafi yanlısı gösteriye katıldıkları gerekçesiyle 4 kişi Hafter güçlerince alıkonuldu.

    Bingazi'de de 2 kişinin, 'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi lehine sloganların yazılı olduğu pankart taşıdıkları görüntülerin yayımlanmasının ardından alıkonulduğu belirtildi.

    Açıklamada, söz konusu kişilerden 3'ünün serbest bırakıldığı, diğer kişilerin durumu hakkında ise henüz bilgi edinilmediği kaydedildi.

    Olayın "keyfi gözaltı" olduğuna işaret edilen açıklamada, tutukluların durumu hakkında bilgi verilmesi ve tüm kaçırılanlar ile yargısız hapiste tutulanların derhal serbest bırakılması istendi.

    Libya'nın orta-kuzey kesiminde kıyısında yer alan Sirte kenti, 2011'de devrilen Kaddafi'nin doğum yeri olarak biliniyor.

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